La note AA de la Ville de Lyon confirmée par DBRS Morningstar

Accusés par leurs opposants de "cramer la caisse", les écologistes restent adoubés par les agences de notation.

Ce mardi, Grégory Doucet annonce que DBRS Morningstar a confirmé la note AA de la Ville de Lyon. L'agence salue même "les solides performances financières et un niveau d'endettement très modéré".

"Le maintien de la note financière de la Ville de Lyon à son plus haut niveau illustre la rigueur et le pragmatisme de notre gestion ainsi que la clarté de notre stratégie financière. Nos choix responsables permettent de renforcer la qualité de vie des Lyonnaises et des Lyonnais tout en maintenant une situation budgétaire saine", se félicite le maire de Lyon dans un communiqué.

À l’heure où les collectivités sont pointées du doigt, cette note maximale (AA Hight) conforte notre trajectoire.

À l'heure où les collectivités sont pointées du doigt, cette note maximale (AA Hight) conforte notre trajectoire.

Pragmatisme, transparence et innovations : la méthode a fait ses preuves ! pic.twitter.com/W78r3fcM4s — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 1, 2024 L'agence insiste sur la structure de dette diversifiée et performante de la Ville, avec une exposition très limitée aux fluctuations des taux d'intérêt et des charges financières maîtrisées, qui représentent moins de 1,5% des recettes de fonctionnement. La gestion prudente de la trésorerie est soulignée, avec des excédents significatifs qui permettent à la Ville de rester résiliente face aux chocs économiques éventuels.

Concernant le Plan pluriannuel d'investissements (PPI) de Lyon, DBRS Morningstar estime que la Ville tiendra sa projection de réalisation de 800 millions d'euros de dépenses d'investissement avant la fin du mandat en 2026.