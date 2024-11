La Ville de Lyon change son site Internet : une version "plus sobre et inclusive"

La Ville de Lyon a ainsi fait le constat que son site Internet, qui attire 7 millions de visiteurs par an, avait une empreinte carbone trop élevée.

Une nouvelle version a donc été mise en ligne ce mercredi. Réalisée par les agences Micropole et Hula Hoop, elle se veut "plus sobre et inclusive, avec des contenus raccourcis et simplifiés". "La maquette se veut moins institutionnelle, légère et surtout ancrée dans l’identité lyonnaise, ponctuée de personnages et de décors qui font partie de l’histoire de la ville. Tel un clin d’œil, les couleurs du site évoquent ainsi les reflets de la Saône ou les nuances de la praline"...

Il faut dire que le site de la Ville de Lyon n'avait pas été mis à jour depuis 2017. Le voilà désormais responsive pour être plus facilement consulté sur les smartphones.

Une attention toute particulière a été portée sur l’accessibilité du site. Une nouvelle police de caractère, LUCIOLE, est utilisée : "Ce caractère topographique a été pensé spécialement pour les malvoyants et développé par le Centre technique régional pour la déficience visuelle et le studio typograpies.fr, avec l’appui de l’Université Lumière - Lyon II. Autre exemple du travail mené sur l’accessibilité: la mise en ligne d’un nouvel agenda qui indique désormais la liste des événements accessibles à tous, quel que soit son handicap".

La Ville annonce enfin que la prochaine étape sera de transformer également les sites Internet des mairies d'arrondissement.