Lyon : trois terrains de beach-volley inaugurés au stade Grégory Coupet

Depuis juillet 2020, la municipalité de Lyon s'engage activement à diversifier l'offre sportive pour ses habitants, avec pour objectif de faciliter l'accès aux équipements et d'encourager de nouvelles pratiques sportives.

Lyon accueille désormais trois nouveaux terrains de beach-volley. Ce projet, conçu en collaboration avec le club Only Beach et la direction des sports, vise à promouvoir la pratique du beach-volley, aussi bien en loisir qu'en compétition régionale, et à assurer une présence durable de ce sport dans la ville.

Les terrains, installés à la place d’un ancien plateau multisports vieillissant, mesurent 44 mètres de long et 22 mètres de large. Ils sont entourés de traverses en bois et dotés d’installations modernes, comme des vestiaires et une zone de stockage pour les équipements. Une fontaine et des douches seront également mises à disposition des joueurs. Le projet, d’un coût total de 570 000 €, a été conçu dans une perspective écologique, réutilisant des matériaux pour la rénovation d’autres espaces sportifs lyonnais, s’inscrivant ainsi dans la politique environnementale de la Ville de Lyon.

"Le beach-volley, discipline olympique, entre à Lyon avec ces 3 beaux nouveaux terrains homologués. C’est une offre sportive nouvelle au sein de notre ville pour les Lyonnaises et les Lyonnais et pour les habitants du 4e. Le travail de co-construction avec les clubs porte ses fruits et ils sont très contents", a déclaré Julie Nublat-Faure, Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Sports.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tout en soutenant les clubs locaux. En diversifiant les usages du stade Grégory Coupet, déjà hôte de nombreuses disciplines, la Ville entend "réaffirmer sa volonté de rendre la pratique sportive accessible à tous".