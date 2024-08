Lyon : la Ville renouvelle sa controversée "assemblée des jeunes"

L’initiative avait fait couler beaucoup d’encre l’année dernière. Pour autant la mairie écologiste a choisi de la renouveler. Sur son site ce lundi, la Ville de Lyon a annoncé réorganiser son "assemblée des jeunes" pour "2024 ou 2025". L’idée de celle-ci est de réunir quarante jeunes pendant quatre séances, dans le but de mieux comprendre le rapport des jeunes à la Ville de Lyon, et d’identifier leurs besoins.

Il y a un an, l’idée avait fait débat quant à la rémunération des participants. En cas d’assiduité à cette agora, chaque jeune repartait avec 200 euros de gratification versé par la Ville de Lyon. Peu après les premiers échanges assurés par l’association Osons Ici et Maintenant, le résultat n’était pas celui escompté.

En effet, les échanges s’étaient vite transformé en un débat virulent entre la fachosphère lyonnaise et l’extrême gauche. Des membres de l’Action française et des Remparts (aujourd’hui dissout) et des habitués du bar La Traboule avaient notamment été identifiés.

L’assemblée des jeunes débouche sur des "Soirées jeunesse", pensées pour présenter les conclusions et résultats de ces échanges. Avec ces deux initiatives, accompagné du document "Parole de jeunes" qui liste l’ensemble des propositions établies par les participants pour "améliorer la vie des 12-25 ans", la Ville de Lyon tente de fédérer à nouveau.

Et espère sans doute un autre résultat qu’un débat des extrêmes. Faisable avec l’actualité politique de ces derniers mois ?