Lyon : la mairie paye-t-elle 30 000 euros de loyer depuis près d’un an pour des bureaux vides ?

Suite au conseil municipal électrique de jeudi dernier, Pierre Oliver a souhaité obtenir les réponses que les élus écologistes ont refusé de donner au sujet de la location de bureaux rue de la République, au-dessus du magasin Etam et du glacier Häagen-Dazs.

Le président du groupe LR a donc envoyé un courrier au maire vendredi pour connaître les détails de cette opération polémique.

En effet, jeudi, on apprenait que la Ville de Lyon, qui possède déjà un patrimoine immobilier très important, s’était engagé à louer des locaux en Presqu’île pour y installer une centaine d’agents. Coût annuel : 811 000 euros de loyers par an. Une délibération adoptée par les élus, seulement 10 votaient contre et 8 s’abstenaient.

Pierre Oliver demande donc à Grégory Doucet pourquoi le budget primitif présenté en janvier dernier évoquait plutôt une somme de 727 000 euros. Que s’est-il passé en seulement trois mois pour que le coût annuel augmente finalement de 84 000 euros ?

La seconde question posée à l’édile écologiste est encore plus gênante si les faits soupçonnés sont avérés. Le maire du 2e arrondissement de Lyon avait déjà interpellé Grégory Doucet l’été dernier sur l’entrée en vigueur d’un bail commercial au 1er juin 2021 pour 1000m2 de locaux à cette fameuse adresse du 69 rue de la République.

Faut-il comprendre que la mairie a dépensé 30 000 euros de loyer par mois depuis juin 2021 pour des bureaux inoccupés ?

"Vous voudrez donc bien nous faire connaître l’occupation précise desdits locaux depuis leurs prises à bail", écrit Pierre Oliver.

Le conseiller municipal Romain Billard avait effectivement pointé du doigt jeudi en conseil que ce n'est qu'en mars qu'une commission avait déterminé qui seraient les agents déployés dans ces locaux, de surcroît non-adaptés pour les personnes à mobilité réduite.

En réponse, Sylvain Godinot, adjoint à la Transition énergétique et au Patrimoine, déstabilisé quelques secondes, ne s’attardait que sur la critique faite sur le bien-fondé d'une location plutôt qu'un achat du bâtiment.

Grégory Doucet sera-t-il plus loquace dans sa réponse au courrier de Pierre Oliver ?