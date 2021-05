Lyon : Audrey Hénocque n'a pas reçu de formation sur le budget, c'est elle qui l'a donnée à d'autres élus écologistes

Et trop souvent, certains élus se contentent d'apprendre sur le tas pendant le mandat, voire de se reposer un maximum sur les équipes administratives. A Lyon, les exemples ont été légions, notamment sous Gérard Collomb.

Mise à jour à 10h05 : Il semblerait que nos confrères du Progrès se soient emmêlés les pinceaux. Audrey Hénocque a répondu sur Twitter, niant avoir suivi une formation. Au contraire, c'est elle qui l'a donnée aux autres élus : "J'ai monté un programme sur le budget que j'ai co-animé avec un formateur auprès de mes collègues, afin que ceux qui le souhaitent soient formés aux questions budgétaires. On est loin d'un cours de rattrapage, mais si besoin je peux vous en donner un", a-t-elle indiqué.

"Avec le renouvèlement démocratique de 2020, beaucoup des nouveaux élus souhaitaient se former sur les questions de finances publiques des collectivités locales et je trouve ça très louable et humble de leur part quand ils n'ont pas été confrontés à ce sujet", conclut Audrey Hénocque, sans animosité.

Article initial : Ce n'est pas le cas d'Audrey Hénocque. La première adjointe au maire de Lyon, Grégory Doucet, est chargée des Finances, et elle a notamment porté l'un des votes les plus importants de ce début de règne des écologistes, à savoir le Plan pluriannuel d'investissement (PPI) et le recours à l'endettement pour financer le programme.

Malgré son CV solide et son expérience remarquée de fonctionnaire territoriale à la Région entre autres, Audrey Hénocque a estimé ne pas avoir suffisamment de compétences pour gérer dans l'immédiat ses dossiers à la mairie de Lyon.

Le Progrès révèle ce jeudi qu'elle a donc suivi, au même titre que 32 élus municipaux et d'arrondissements de la majorité écologiste, une formation intitulée "Comprendre le budget et élaborer une stratégie budgétaire".

Et ce rattrapage a eu un coût, pas encore dévoilé par la Ville. Toujours est-il que les 33 élus n'ont pas eu à débourser un seul centime, puisque la formation sur le budget a été financée sur les fonds de la mairie.

Dépenser de l'argent public pour mieux comprendre comment bien dépenser l'argent public, c'est un projet...