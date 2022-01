Présidentielle 2022 : Yannick Jadot salue Lyon, "la ville où se bâtit l’avenir"

Ce samedi, Yannick Jadot était à Lyon pour dévoiler son programme baptisé "Le Projet des Possibles" et son slogan "Changeons".

A H7, lieu-totem de la Lyon French Tech dans le quartier de la Confluence, près de 300 personnes l’ont applaudi après les discours de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. Pas franchement l'affluence, même si les organisateurs avaient sorti la carte des mesures sanitaires, et de nombreux couacs techniques ont rythmé l'après-midi.

C’est tout naturellement que le candidat EELV à la présidentielle 2022 a dressé les louanges de la capitale des Gaules et de son audience lyonnaise, composée en partie des élus de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Pour Yannick Jadot, Lyon est "la ville où se bâtit l’avenir. Depuis 2020, c’est une nouvelle page d’histoire qui s’écrit dans cette immense métropole. Les habitants de Lyon ont décidé de reprendre la ville entre leurs mains. En préférant l’écologie, celle qui protège, innove, prépare l’avenir, vous avez décidé de bousculer le destin et de changer la vie". "Je suis venu vous dire à Lyon qu’ensemble nous avons le pouvoir de reprendre notre destin en main et de retrouver la maîtrise de nos vies, poursuivait l’eurodéputé. Comme vous, je suis fier de nos maires. L’écologie sauve, change et protège la vie".

Smic à 1500 euros, revenu citoyen, vélo prêté aux jeunes

Le climat et la justice sociale étaient les deux piliers du programme de Yannick Jadot, qui annonçait la construction de 700 000 logements sociaux durant le quinquennat, ainsi que la suppression des cautions pour louer un bien. Ces dernières seraient remplacées par "un système public d’assurance contre les impayés à la charge des propriétaires".

Comme à la Ville et à la Métropole de Lyon, Yannick Jadot recruterait en masse des fonctionnaires : plus de 200 000 embauches dans les services publics, à savoir 100 000 infirmières, 65 000 enseignants, 10 000 policiers, 8000 agents de tribunaux et 3000 magistrats.

Le fonds vélo sera augmenté de 500 millions d’euros par an pour que "chaque jeune se voit prêter un vélo s’il le souhaite, vélo réparé ou produit en France", poursuivait le candidat, reprenant l’exemple de la Métropole qui prête déjà des vélos aux étudiants boursiers.

Nucléaire, transports, mais aussi relèvement du Smic à 1500 euros à partir de 2027 et revenu citoyen de 920 euros dès 18 ans : Yannick Jadot comptait frapper fort pour provoquer un regain d’intérêt pour sa candidature, lui qui doit pour le moment se contenter dans les sondages de la 2e place des forces de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon.

Durant l’énoncé de plusieurs mesures fortes de son programme, Yannick Jadot n’a pas retenu les coups. TotalEnergies et BASF ont notamment été dans le viseur de l’eurodéputé qui a aussi promis de "dégager les climato-sceptiques, les climato-cyniques des ministères".