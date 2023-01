Emeline Baume : "On veut dire aux habitants que le gendarme de l'environnement, c'est l'Etat"

Avec la Métropole de Lyon, Emeline Baume tente de faire revenir des entreprises industrielles à impact avec un fonds d'amorçage industriel. La collectivité rentre au capital d'entreprises productives à impact. "Si à la fin du mandat, on fait partie de 20 entreprises porteuses de solutions pour les chaines de valeurs déjà présentes sur le territoire comme l'alimentaire, la mobilité, le textile, c'est super", indique la 1ère vice-présidente.

Emeline Baume regarde avec attention ce qui se passe sur la commune de Pierre-Bénite, où Arkema et Daikin sont accusés d'avoir créé une importante pollution aux PFAS. "On a interpellé l'Etat pour l'application du principe de précaution. On veut dire aux habitants que le gendarme de l'environnement, c'est l'Etat. Or, il s'est désengagé depuis de nombreuses années pour suivre ce que rejettent les industriels. (...) Aujourd'hui ce sont les perfluorés, demain ça peut être autre chose", rappelle l'élue écologiste.

Emeline Baume, qui a aussi la délégation de l'Achat public dans sa besace, est revenue sur la polémique de l'achat de doudounes made in Bangladesh par la Ville de Lyon : "On a la chance d'avoir une filière textile présente et qui se structure dans la Métropole lyonnaise. Ils (la Ville) vont mieux faire, parce qu'on fera mieux ensemble".

