Lyon : les Nuits Sonores 2024 inaugurent les Grandes Locos

Six jours de musique électro, de danse, d’ateliers, de conférences et de fête.

Après une vingtième édition anniversaire l’an passé, les Nuits Sonores s’apprêtent de nouveau à faire trembler les murs des sites culturels lyonnais ce mardi, et jusqu'au 12 mai.

Un événement marqué tout d’abord par un déménagement, comme le souligne Baptiste Pinsard, cofondateur et directeur artistique des Nuits Sonores : "Dans l’ADN des Nuits Sonores, il y a cette volonté de bouger de lieu en lieu, de friche en friche, de faire découvrir de nouveaux sites. Avec l’urbanisation et le festival grandissant, c’est de plus en plus compliqué. On est heureux d’arriver dans ce site des Grandes Locos, qui, à titre personnel, est sûrement le plus beau qu’on ait jamais eu. C’est aussi un énorme challenge".

Cette 21e édition semble mettre la barre un cran au-dessus lorsque l’on s’attarde sur la programmation : celle-ci met le paquet sur les têtes d’affiches internationales. "On a eu cette année beaucoup de chance, se confie Baptiste Pinsard. On est toujours sur des plans A, B ou C. Cette année, c’est beaucoup de plan A, ce qui nous permet de présenter une énorme diversité esthétique. Le nombre de catégories musicales est encore plus important qu’avant. On parle de ghetto-tech, de goa-trance, de dub… C'est un signe de bonne vitalité de la scène électronique internationale."

Une programmation internationale

Et c’est dans ce nouveau site des Grands Locos, divisé en quatre scènes, que vont se succéder des grands noms comme Laurent Garnier et Bonobo programmés sur le Day 1 du 8 mai, suivi de I Hate Models ou Mézigue pour le Day 2.

La scène internationale sera aussi représentée par Fatboy Slim et Skrillex qui joueront le 10 mai, sans oublier Ben Klock, Marcel Dettmann et Solomun lors du Closing le dimanche 12 mai.

"Ces artistes sont plébiscités sur tous les continents du monde. Ce nouveau site est clairement l’un des arguments qui ont convaincu ces têtes d’affiche de venir pour la première fois à Lyon. On est clairement sur des super stars qu’on a rarement l’occasion d’accueillir sur le festival", conclut Baptiste Pinsard.

150 artistes venus de 30 pays vont se succéder derrière les platines durant ces Nuits Sonores 2024, qui se dérouleront également au Sucre, au HEAT ou encore au Transbordeur.

De leur côté, les Grandes Locos ne resteront pas vides très longtemps. En juin, elles accueilleront le Lyon Street Food Festival puis la Biennale d’art contemporain en septembre.