L’OL dévoile un maillot third inspiré des Nuits Sonores

Le mariage entre le festival lyonnais et l’OL a pourtant eu lieu et accouche d’un maillot, le third de l’équipe en l’occurence.

L’OL l’a dévoilé ce dimanche : noir avec des bandes violettes. Le rapport avec les Nuits Sonores ? C’est peut-être Adidas qui en parle le mieux : "Le maillot incarne toutes les facettes de la ville (les lumières, la mixité, la convivialité) et célèbre les valeurs partagées par ces différents acteurs telles que la transmission, le partage, et la diversité, les réunissant autour d’un message fédérateur : Lyonnais est notre culture (…) Il combine lignes graphiques noires et touches mauves pour rappeler l’identité scénographique et lumineuse de Nuits Sonores qui fait écho à l’histoire de la musique électronique et dont le festival est un porte-voix majeur. Comme cette musique et sa culture, ce maillot se veut inclusif et fédérateur".

Sur les réseaux sociaux, les supporters n’ont, à première vue, pas l’air emballés par ce maillot third qui sera porté en de rares occasions en l’absence de coupe d’Europe cette saison.