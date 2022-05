Le métro B et le tram T1 renforcés pour les Nuits Sonores

Pour cette 19ème édition qui se déroule aux anciennes usines Fagor-Brandt, à La Sucrière et au Heat, l'offre sera renforcée sur la ligne B sur métro et sur le tram T1 en soirée.

"L’offre de la ligne B et de la ligne T1 seront ainsi renforcées en soirée : les fréquences seront renforcées à 6 minutes au lieu de 7 à 8 minutes mercredi 25 et jeudi 26 mai, en soirée, de 21h30 à fin de service, puis vendredi 27 et samedi 28 mai de 21h30 à 1h. Les fréquences seront renforcées à 10 minutes au lieu de 12 à 15 minutes mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai, de 21h à fin de service. Les premiers départs depuis Debourg direction IUT Feyssine jeudi 26 et dimanche 29 seront avancés à 4h40 au lieu de 5h25, avec une fréquence de 15 minutes", précisent les TCL dans un communiqué.