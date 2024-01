Découvrez la programmation des prochaines Nuits Sonores 2024

Dans moins de 4 mois, les Nuits Sonores seront de retour à Lyon pour une 21ème édition. Et cette année, il y a du changements… Les festivaliers ne se rendront pas aux anciennes Usines Fagor dans le 7ème arrondissement, mais du côté de la Mulatière sur un nouveau site : Les Grandes Locos, à savoir un ancien technicentre aux halles vertigineuses et aux vestiges mécaniques, témoignage du passé historique industriel lyonnais.

Comme l’édition précédente, le festival va s’articuler en plusieurs parties avec les DAYS (jours) et les NS CLUB (nuit), réparties sur des lieux emblématiques du coin, à savoir Les Grandes Locos, la Sucrière, le Sucre, leH7, le Transbordeur, et enfin l’espace public.

Des évènements en journée viendront également ponctuer les Nuits Sonores, comme des Conférences, des talk, des Workshop ou encore les Mini Sonores, à destination des enfants.

Solomun, Fatboy Slim, Skrillex…

Plusieurs grands noms vont se succéder du 7 au 12 mai, à commencer par Laurent Garnier et Bonobo programmés sur le Day 1 (8 mai), suivi d’Anetha, I Hate Models ou encore Mézigue le lendemain pour le Day 2. Pour le Day 3 le vendredi 10 mai, les festivaliers pourront compter sur Fatboy Slim et Skrillex, puis Ebo Taylor & The Family Band en live le Day 4. Enfin le Closing Day sera assuré le dimanche 12 mai par · Ben Klock b2b DVS1 , Âme b2b Marcel Dettmann b2b Solomun et Infravision (Kendal & Pablo Bozzi).

On passe en mode nuit lors des NS Clubs, avec Mind Against & Recondite (all night long) à la Sucrière le mardi 7 mai. Cody Currie, Kerri Chandler "Reel-to-reel" et Lea Lisa prendront la suite le mercredi 8, toujours à la Sucrière. Du côté du H7, on pourra écouter A Strange Wedding, Karenn (live) [Blawan & Pariah], MCMLXXXV b2b Dj Saliva et VEL (live).

On revient à la Sucrière le jeudi 9 mai pour Klangkuenstler, SUERTE et Wallis (live). La soirée sera animée par Anastasia Zems b2b Cornelius Doctor, Curses b2b Cornelius Doctor, Decius (live) et Krystal Klear b2b Cornelius Doctor du côté du H7.

Le vendredi 10 mai, FJAAK (live), La La, LB aka LABAT et MCR-T (hybrid live) seront sur la scène de la Sucrière, lieu où l’on retrouvera Daniel Avery b2b u.r.trax, KiNK & Raredub (live) et RONI b2b Olympe4000 le lendemain. Le samedi 11 mai, la scène du H7 accueillera Ron Morelli, Rrose (live), Tauceti et Tommy Four Seven.

En tout, 150 artistes sont programmés sur ce festival, issus de 30 pays. L’organisation précise que de nouvelles annonces sont à venir prochainement.

La billetterie est ouverte.