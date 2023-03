Le technicentre d’Oullins prend le train de la culture pour succéder aux usines Fagor Brandt

Les annonces de Bruno Bernard concernant les anciennes Usines Fagor Brandt du 7e arrondissement vouées à se transformer en site de maintenance pour les TCL n’avait pas fait des heureux. C’était particulièrement le cas pour les différents acteurs culturels qui investissaient les lieux pour différentes manifestations. Aujourd’hui, tout le monde semble avoir trouvé un terrain d’entente en investissant le Technicentre industriel d’Oullins.

Cela fait 3 ans que ce site de 20 hectares n’est plus utilisé par la SNCF, pourtant il témoigne toujours de la richesse du passé industriel et historique du lieu qui depuis sa création en 1846, servait à la maintenance des locomotives. Historiquement nommé Technicentre d’Oullins, il se trouve pourtant bel et bien sur la commune de la Mulatière à la frontière avec sa voisine.

Après plusieurs échanges avec les différents acteurs, la Métropole de Lyon a décidé de faire l’acquisition des Halles 8 et 9 du site et de louer pendant un temps trois autres halles au nord du site. "Au départ on attendait de nous un lieu de relocalisation temporaire, là ce que nous annonçons c’est la création d’un lieu dédié à la culture sur ce site de la Mulatière", précise Cédric Van Styvendael, vice-président à la Culture. Le coût total de ce projet, dit, "Des Grandes Locos" est estimé à 17 millions euros. Cela comprend l’acquisition des deux bâtiments, la prise en location des 3 autres mais surtout la réalisation de travaux d’adaptation et d’étude à hauteur de plus de 13 millions d’euros.

Ce projet va donc permettre de remplacer le lieu des Usines Fagor dès 2024. Ainsi l’année prochaine, les manifestations culturelles comme les Nuits sonores, la Biennale d’art contemporain et de la danse ou encore le Lyon Street Food Festival, trouveront leur point de chute à la Mulatière. "Nous sommes en train de construire un projet d’occupation durable autour de la culture qui va pouvoir prendre place dans ces deux halles qui sont acquises par la Métropole", explique Cédric Van Styvendael.

En attendant l’achèvement des travaux au sein des deux bâtiments achetés par la Métropole de Lyon qui sont prévus en 2026, ces évènements auront lieu dans une des halles louées par la Métropole. L’ensemble des acteurs culturelles concernées ont exprimé ce lundi, lors de la présentation du projet, leur enthousiasme de pouvoir prendre possession de ces halles prévues uniquement à cette occasion.

Les Usines Fagor Brandt qui accueillent les manifestations culturelles vont se transformer en centre de maintenance pour tramways. Le Technicentre SNCF d’Oullins qui servait à la maintenance de transport en communs va désormais accueillir des manifestations culturelles. La boucle est bouclée.

C.R.