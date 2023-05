Nuits sonores à Lyon : multiples contrôles de police pour cibler les fêtards ivres

Depuis mercredi, la Confluence est devenue le repaire des fêtards, avec une convergence de milliers de perosnnes et une consommation d’alcool accrue dans les espaces verts du quartier du 2e arrondissement.

Pour éviter tout accident dramatique, la police a réalisé de nombreux contrôles routiers ce week-end. Ce sont ainsi une centaine d’automobilistes ont ainsi dû s’arrêter et montrer patte blanche aux forces de l’ordre.

Dix personnes ont ainsi été interpellées entre vendredi soir et dimanche matin pour des motifs divers, allant de la conduite en état d’ivresse au défaut de permis et vitesse excessive. A noter qu’un chauffard a réussi à forcer le contrôle et à prendre la fuite.

Les autorités avaient décidé d’intensifier la répression après la rixe au couteau qui avait fait deux blessés graves jeudi matin rue Hrant-Dink.