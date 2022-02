Nuits Sonores 2022 à Lyon : "On est un festival qui cherche à aller vers l’innovation"

Après un opus 2021 hors-série à cause du contexte sanitaire, les Nuits Sonores reviennent avec une édition 2022 complètement revisitée.

Cette 19e édition retrouve sa place originelle du week-end de l’Ascension qui aura lieu du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022. Le festival innove et devient un festival de jour, un changement qui semble paradoxal au vu de son nom.

"On est dans un retour à la normale, en amenant une évolution, on a voulu se réinventer", a expliqué Pierre Marie Oullion, directeur artistique du festival.

"La particularité numéro une, c’est que l’on devient un festival de jour. On est en train de construire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre du festival. Ça ne s’est pas fait brutalement, c’est une évolution. Je pense que le public, les artistes ont vraiment la volonté de faire des choses en journée. On va dire que c’est dans les habitudes de nos utilisateurs. Il y a aussi une volonté d’être plus rationnel sur notre consommation d’énergie, réduire notre facture CO2, étant donné qu’il y a moins de débauche énergétiques le jour. Voilà, c’est aussi ça qui nous a conduit à nous dire qu’on allait se reformer".

Les "Days" s'exportent vers l’industriel, direction les Anciennes usines Fagor-Brandt, situé au 65 rue Challemel-Lacour, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cet espace proposera une scénographie renouvelée et des expériences artistiques inédites autour de trois scènes : une scène principale consacrée à la dimension live et concert, une scène 360°, plus contemplative et expérimentale, voulu comme un "laboratoire multisensoriel" et une scène"soundsystem" extérieur, créée autour de la culture dancefloor, qui donnera un aspect estival aux journées.

Le projet "a day with" devient cette année "A night with", un format nocturne qui prendra place à la traditionnelle Sucrière et au Sucre, situé au 60 quai Rambaud dans le 2e arrondissement de Lyon. Deux scènes aux performances et ambiances différentes : l’une autour de la culture du dancefloor et du DJing, l’autre au Sucre, plus intime et dédiée aux explorateurs sonores ou les live s’enchainent la nuit.

La programmation a été co-réalisée par des artistes emblématiques de la scène électronique. On pourra notamment retrouver Lala&ce, originaire de Bron mais aussi Dj Harvey, originaire de Londres, Helena Hauff d’Allemagne ou encore la New Yorkaise Honey Dijon. Des artistes venus des quatre coins du monde mais aussi du territoire qui seront à l’honneur, comme Nicolas Cruz, Amelie Lens, Lus and the Yakuza, Nu Genea, Tzusing ou encore le célèbre duo Irlandais Bicep.

Cette année la scène locale est particulièrement mise en avant.

"Dans Nuits Sonores il y a du hip hop, il y a du rock, des musiques d’un peu partout et ailleurs. Cela fait des années qu’on essaie de travailler des scènes désaxées, non occidentales, venu d’Afrique, d’Amérique du Sud etc. Je pense que la musique électronique n’est pas une esthétique en soi, c’est plutôt un processus de création mais qu’on retrouve dans toutes les musiques aujourd’hui. Je pense qu’on est plutôt un festival qui cherche à aller vers l’innovation, vers ses artistes, qui n’hésite pas à faire appel à d’autres esthétiques que l’on n’a pas l’habitude de voir sur le festival, pour raconter cette histoire des musiques électroniques qui est en perpétuelle changement".

Cette année les horaires reviennent sur du 23h-5h du matin, avec des événements en journée qui durent de 8 à 9h d’exploitation.

La suite de la programmation, notamment celle du "closing day" (ndlr, la journée de clôture), sera dévoilée en mars.

Plus d'informations détaillant la programmation et les horaires sont à retrouver sur le site des Nuits Sonores, tout comme la billetterie, qui est déjà ouverte.

J.N.