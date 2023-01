Le festival des Nuits Sonores fête ses 20 ans !

C’est l’une des références sur la scène électro en Europe. Le festival des Nuits Sonores, porté par Arty Farty, fait son retour en plein weekend de l’Ascension, pour une édition anniversaire.

Plusieurs changements sont à noter, à commencer par un retour à la Sucrière. Les festivaliers sont attendus sur les bords de Saône pour un programme de jour (Les Days). Et pour la première fois, ce site se dotera d’une quatrième scène, le Azar Club.

La dernière aux Usines Fagor

Les Nuits Sonores vont déferler sur la capitale des Gaules, en investissant de nombreux lieux culturels de la ville comme le Sucre, le Heat, le H7, l’Hôtel 71, les Subsistances ou encore l’Auditorium de Lyon.

Cette 20ème année est aussi la dernière aux Usines Fagor, après six éditions organisées au sein de cet ancien fleuron de l’industrie, en plein cœur du quartier Gerland. Le site accueillera quatre soirées, avec une scène unique et une scénographie entièrement repensée.

Cette année 2023 marque aussi le retour du festival dans l’espace public, avec des concerts et évènements proposés gratuitement sur certaines places lyonnaises. La programmation de Public Domaine sera dévoilée le 12 avril.

"20 ans sans dormir"

Pour ce qui est de la programmation, il y a de quoi faire : pas moins de 150 artistes vont nous tenir éveillé pendant 5 jours. Les festivaliers pourront compter sur des artistes fidèles aux Nuits Sonores, qui ont participé à la construction de l’identité des NS sur ces vingt dernières années : Ellen Allien, programmée à la toute première édition en 2003, Chloé ou encore Laurent Garnier, qui officiera en maître de cérémonie du Closing Day le dimanche. La date est d’ailleurs déjà complète, alors que la line up n’a pas encore été dévoilée. Ça promet.

Cette édition anniversaire ne sera pas tournée uniquement vers le passé mais bien vers l’avenir, avec des artistes de la nouvelle scène, élargissant encore un peu plus les frontières du festival.

Il s’agit d’une célébration, et non une commémoration, comme le souligne Baptiste Pinsard, le programmateur associé des Nuits Sonores :

"Evidemment on est très fier du chemin parcouru, on l’a construit avec les souvenirs. Mais on avait envie d’être tourné vers l’avenir. On ne voulait pas être dans cette nostalgie et venir avec de la mélancolie. Le but était d’être positif, on a envie de célébrer, de se réunir… C’est clairement le mot d’ordre de cette année. Se réunir pour fêter un anniversaire (…) Je pense à Laurent Garnier, Jennifer Cardini, Daniel Avery… Quand on fête un anniversaire, ce sont des gens qu’on a envie d’avoir autour pour souffler les bougies".