Lyon : Laurent Garnier contraint d’annuler sa venue aux Nuits sonores

Malheureusement pour les amateurs d’électro, il faudra faire sans le natif de Boulogne-Billancourt. Cette édition est d’autant plus attendue qu’il s’agit des 20 ans des Nuits sonores et qu’un programme en l’honneur de la musique électronique est prévu. Mais sur ses réseaux sociaux, Laurent Garnier a annoncé qu’il sera absent "pour des raisons de santé".

De son côté, le festival a rapidement apporté son soutien à l’artiste en rappelant qu’il s’agit d’un "pilier essentiel de l’histoire de Nuits sonores, présente et future". Malgré ce petit coup au moral, le festival tient bon et aura toujours lieu dans les mêmes conditions, soit avec huit heures de musique sur quatre scènes et avec une vingtaine d’artistes dont les grands noms sont encore secrets.

Quant aux fans de Laurent Garnier, pas de panique, ce dernier promet de revenir en grande pompe : "Je peux d’ores et déjà vous dire qu’après ça, j’ai bien l’intention de revenir avec la Force, pour vous en remettre quand même une sacrée couche !"