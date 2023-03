Lyon : une étude mondiale du dépistage du cancer du sein à la recherche de volontaires

L'établissement est à la recherche de volontaires afin de participer à une étude sur le dépistage du cancer du sein. Cette dernière a débuté au début de l’été 2019 et doit se terminer en juillet 2023.

"L’objectif est de favoriser à terme un dépistage personnalisé à chaque femme et de cesser d’employer un modèle standardisé. Un dépistage du cancer du sein plus efficace permettra de sauver davantage de femmes en détectant la pathologie, le plus tôt possible, chez les individus les plus à risque", indique l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc.

Les femmes souhaitant participer doivent avoir entre 40 et 70 ans, ne jamais... (Lire la suite sur Lyon Femmes)