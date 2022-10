Lyon : une jeune chercheuse récompensée pour son travail sur la prévention du cancer du sein

"C’est une grande fierté et une reconnaissance du travail que j’ai pu accomplir en tant que scientifique", se réjouit la jeune femme de 31 ans. Chercheuse en épidémiologie au Centre international de Recherche sur le Cancer dans le 8ème arrondissement de Lyon, Mathilde His a décroché une belle récompense de la Fondation L’Oréal et l’UNESCO.

Elle va recevoir ce mercredi le Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Cette jeune maman d’une petite fille d’un an et vivant à Lyon depuis cinq ans a commencé à étudier le cancer du sein en 2013 au début de sa thèse. "J’ai une maman qui a été malade pendant longtemps. C’était donc l’occasion pour moi de mieux comprendre cette maladie", explique Mathilde His dont les recherches ont pour objectif de "comprendre comment notre... (Lire la suite sur Lyon Femmes)