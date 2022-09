Parc Miribel-Jonage : une course pour lutter contre le cancer du sein

Cette course, exclusivement réservée aux femmes, propose un parcours de 5km. Une vingtaine d’obstacles est parsemée tout le long de la course dont essentiellement de la boue où il faudra grimper, ramper ou escalader. Organisée depuis 4 ans, cet évènement mondial a déjà collecté plus de 300 000 dollars pour lutter contre le cancer du sein.

Ce samedi est déjà complet, mais il reste des places pour dimanche à partir de 40 euros. Les réservations peuvent se faire seule ou à plusieurs. Le « village » ouvre à 8h, mais les courses ne débutent qu’à 9h et des départs ont lieu toutes les 3 minutes jusqu’à 13h. Fermeture définitive du village à 16h. Pour chaque coureuse, il est nécessaire de se présenter 45 minutes avant leur départ.

Aucune obligation quant à traverser tous les obstacles ou à finir la course qui n’est pas chronométrée. Un certificat médical est cependant obligatoire et il faut au minimum 7 ans pour y participer. Pour les filles de moins de 16 ans, elles doivent être accompagnées d’un adulte. Enfin, une station de rinçage attend les coureuses à la fin du parcours.