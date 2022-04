Courir pour Elles revient pour sa 13e édition à Lyon !

Pour ces "retrouvailles", Courir pour Elles, la course solidaire qui œuvre pour aider les femmes qui souffrent de cancers, a organisé une édition innovante et hybride.

Le dimanche 22 mai prochain aura lieu la traditionnelle Vague rose au féminin, exclusivement réservée aux femmes, qui aura lieu au Parc de Parilly, dans l’Est-lyonnais. La date devra alors être partagée avec la béatification de Pauline Jaricot. Nouveauté cette année, du 1er au 21 mai, un format autoguidé à Parilly sera ouvert aux hommes. De plus, un format connecté, pour tous, sera proposé de partout en France, du 1er au 21 mai également.

Cette année, Courir pour Elles a mis en place un partenariat avec L’appart Fitness, qui permet à toutes les personnes qui s’inscrivent à la course de profiter des clubs L’Appart Fitness, de conseils et de diagnostics des coachs diplômés, tout cela gratuitement.

Pour Sophie Moreau, présidente et fondatrice de l’association Courir pour Elles : "cette conférence de presse est un SOS. Chaque édition est une bataille, même si courir pour Elles a une bonne image, chaque année il faut repartir en guerre. J’en appelle à la solidarité, il va falloir qu’on joue collectif pour être plus fort contre le cancer et cette période qui est et qui va être compliquée".

En effet, Sophie Moreau a expliqué que la période de crise sanitaire a été un moment compliqué pour l’association, même si des réunions zoom ont permis de réunir 9 000 personnes. Avec plus de 57 000 sympathisants, cette association est un acteur régional de la lutte contre le cancer féminin.

Depuis la première édition en 2010, ce sont plus de 1,9 million d’euros qui a été dédié à deux des principales missions de Courir pour Elles : le soutien des femmes en soin et la prévention par l’Activité physique.

Lors de la conférence de presse ce vendredi matin, une femme qui a été touchée par le cancer du sein a témoigné en expliquant que "courir pour elles, c’est mon médicament sans effet secondaire".

Pour rappel, environ 1 femme sur 8 risque d’avoir un cancer du sein. En France, le cancer est la 1ere cause de mortalité chez l’homme et la 2e cause de mortalité chez la femme.