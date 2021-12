Covid à Lyon : une étude des HCL confirme que la vaccination réduit le nombre d’hospitalisations

Le service "Hygiène, Epidémiologie, Infectiovigilance et Prévention" de l’hôpital Edouard-Herriot (HCL) à Lyon, dirigé par le professeur Philippe Vanhems, a récemment publié une étude nommée "Vaccine" dans la revue scientifique "Elsevier".

Dans cette dernière, il est prouvé que "depuis la mise en place du vaccin début 2021 jusqu’au 15 novembre 2021, l’équipe a observé en moyenne une baisse de 98% des hospitalisations dans la région AURA et une réduction de 21% de l’incidence de la COVID-19".

Ces résultats, basés sur les variants Alpha et Delta, "ne permettent pas de tirer de conclusion de causalité directe, mais tendent à suggérer une corrélation forte". Néanmoins, ils mettent en évidence un phénomène : plus la couverture vaccinale est importante, plus une réduction des hospitalisations liées au Covid est observée.

"Ce résultat était attendu, car les essais vaccinaux avaient comme objectifs prioritaires une réduction des cas graves et des hospitalisations", confirme le professeur Philippe Vanhems.