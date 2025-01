Lyon est une ville de râleurs

La ville des Gones occupe la première place du podium, mais cette fois-ci, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Selon une étude menée par l’application Preply, Lyon serait la ville où l’on se plaint le plus en France.

Premier avec une note de 81,7 sur 100

C’est ce qu’annonce la récente étude de Preply, une plateforme d’apprentissage des langues, de la culture qui réalise régulièrement des classements insolites. On dit souvent que les Parisiens sont des râleurs et qu’à Lyon, nous sommes plus agréables qu’à la capitale. Cependant, les chiffres montrent le contraire : Paris occupe la deuxième place avec un score de 80 sur 100.

TOP 5 des villes qui se plaignent le plus en France :

Lyon : 81,7 sur 100 Paris : 80 sur 100 Nice : 79 sur 100 Le Havre : 68,7 sur 100 Lille : 67,3 sur 100

Placé juste devant les Parisiens et les Niçois, les Lyonnais sont-ils vraiment les pires râleurs et surtout de quoi se plaingent-ils réellement ?

L’étude met en évidence les personnes les plus fréquemment visées par la culture de la plainte. En premier lieu et avec 63,1%, il s’agit des politiciens. Les Lyonnais sembleraient avoir un problème avec les élus écologistes, car ce sont eux qui subissent le plus de frustration de la part des citoyens. Ensuite, avec 48,1%, les Lyonnais se plaignent davantage des personnes étrangères à leur vie qu’aux membres de leur famille (48%).

Enfin, on finit par les plaintes sur notre lieu de travail, avec le supérieur hiérarchique qui vous permet de râler pour 44,7 %.

À Lyon, voici quelques situations courantes lors desquelles les gens se plaignent :

Lorsqu’une personne les dépasse dans une file d’attente Lorsque des voisins sont bruyants, tôt le matin ou tard le soir Quand quelqu’un est en retard à une réunion ou un rendez-vous Lorsqu’un vol est retardé Lorsque le serveur se trompe dans la commande

Des résultats finalement peu surprenants puisque l’année dernière, une étude sur les villes les plus impolies de France avait démontré que Lyon était aussi en tête du classement.