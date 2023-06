Le trafic des trains reprend ce vendredi entre Lyon et Grenoble

Un glissement de terrain s’est produit en Isère entre Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin en Isère il y a plus d’une semaine, impactant le trafic des trains entre Lyon, Chambéry et Grenoble. Les usagers de la ligne ont dû faire face à des retards et des annulations depuis ce lundi.

Reprise à 5h

Bonne nouvelle pour les voyageurs : le trafic a enfin pu reprendre ce vendredi matin à partir de 5h.