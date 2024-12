Fête des Lumières à Lyon : ce qui vous attend (PHOTOS)

Coup d’envoi ce jeudi de la Fête des Lumières. L’évènement fête cette année ses 25 ans ; l’occasion de célébrer cette bougie en plus comme il se doit à l’occasion de quatre soirées où les visiteurs pourront découvrir 32 œuvres réparties dans toute la ville de Lyon. La rédaction de LyonMag a pu découvrir plusieurs de ces illuminations en avant-première avec au bout des coups de cœur, de belles surprises et quelques déceptions.

Notre tour a d’abord débuté ce mercredi soir du côté du parc Blandan où les enfants sont à l’honneur avec une boum des lumières. Autant dire que l’on s’attendait à un peu mieux... Peu d’ambiance en cette veille du début de la Fête des Lumières et des animations plutôt timides dans un espace immense pour peu de stands au final. Les participants, petits comme grands, seront certainement au rendez-vous ce jeudi soir dans un esprit (on l’espère) un peu plus festif.

Direction ensuite la Presqu’île, plus précisément la place Bellecour où est installée ce qui sera certainement l’une des œuvres les plus photographiées cette année. Il s’agit d’une œuvre "anniversaire" de retour après avoir été particulièrement sollicitée par le public. La boule de neige de Jacques Rival, accompagnée de son "I love Lyon", va faire des heureux et sera incontestablement l’un des passages incontournables de cette édition 2024. C’est à la fois beau et poétique.

Toujours en Presqu’île, il y aura de quoi faire avec "Jacobins act 4" place des Jacobins ; une œuvre contemplative colorée qui sublime la fontaine même si on s’attend à plus dans l’illumination.

#FDL2024 La fontaine des Jacobins de #Lyon mise en valeur par l'œuvre "Jacobins act 4" de Patrice Warrener 👇 pic.twitter.com/3ISD2wRHb6 — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2024

Après plusieurs photos, on ne s’attarde pas pour découvrir Coral ghosts sur le bassin de la place de la République. "C’est une montagne ou un iceberg ?", s’interrogent les passants. Il s’agit en fait d’un récif corallien fabriqué à partir de plusieurs centaines de kilos de filets de pêche récupérés dont le message est celui de la préservation de l’environnement.

Un peu plus loin, l’œuvre "Flux" du Collectif Scale donne le rythme sur la place des Célestins. Ces barres de leds sont tout simplement hypnotisantes par leur danse et la musique diffusée.

#FDL2024 L'œuvre "Flux" du Collectif Scale donne le rythme sur la place des Célestins #Lyon 👇 pic.twitter.com/UeCsXJ9lQm — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2024

Ce premier tour en Presqu’île s’achève sur la place des Terreaux qui a l’habitude de satisfaire le public. Mission une nouvelle réussie avec là aussi une œuvre "anniversaire". "Le retour du petit géant" nous plonge dans les rêves facétieux d’un petit garçon comme ce fut le cas en 2008. Les images sont belles et colorées. L’histoire se regarde encore et encore… On ne se lasse pas des différents tableaux.

#FDL2024 Magnifique place des Terreaux à #Lyon avec "Le retour du petit géant", une œuvre "anniversaire" de cette édition 2024 de la Fête des Lumières 👇 pic.twitter.com/HIpzPfUsPw — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2024

Ils étaient eux très attendus. Les Anooki sont de retour cette année pour la Fête des lumières. Après les façades de l’Opéra ou encore la place Bellecour, c’est au parc de la Tête d’Or que ces deux Inuits drôles, joueurs et espiègles, s’installent le temps de quatre soirées dans des grands formats qui devraient faire briller les yeux des plus petits comme des plus grands.

D’autres illuminations sont au rendez-vous du parc de la Tête d’Or dont l’entrée se fera cette année, non pas par la porte des Enfants du Rhône mais par la Porte Tête d’Or sur le Boulevard des Belges. Les lumières de "Reflexions color" devraient envoûter les visiteurs tout comme celles de "Solar Dust", jolie surprise de cette édition 2024 de la Fête des Lumières. Difficile également de ne pas aller jeter un œil de plus près aux étonnantes fleurs de "Winter blossom" et à "Plastic island" et ses milliers de bouteilles à l’abandon ayant également un message environnemental.

Cette Fête des Lumières est donc pleine de sens et devrait ravir les amateurs de l’évènement qui prendra fin dimanche soir. Deux millions de personnes sont attendues dans les rues de Lyon. Ils étaient déjà nombreux ce mercredi soir pour assister en avant-première aux illuminations.

A.D.