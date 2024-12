Horaires, accès et restrictions : ce qu’il faut savoir pour le dernier jour de la Fête des Lumières à Lyon

Pour ce dernier soir de la Fête des Lumières, les horaires des illuminations évoluent. Contrairement aux jours précédents, ce dimanche, les œuvres s'illumineront de 18h à 22h. Ce créneau avancé, impose aux visiteurs de bien planifier leur parcours, d'autant plus que certaines installations emblématiques, comme les Anooki du parc de la Tête d'Or, ne seront accessibles que jusqu'à 21h, heure de fermeture des entrées du parc.

Comme chaque année, La Fête des Lumières s'accompagne de mesures strictes en matière de circulation. La Presqu’île sera interdite aux voitures de 18h à minuit. Par ailleurs, plusieurs rues stratégiques du centre-ville, comme la rue Édouard Herriot, la rue de Brest ou encore la rue Paul Chenavard, sont interdites au stationnement depuis 12h.

Le réseau TCL (transports en commun) sera, comme chaque 8 décembre, gratuit à partir de 16h et jusqu'à la fin du service pour permettre aux visiteurs de se déplacer plus facilement. Attention, les bus ne circuleront plus au centre-ville dès 15h et certaines lignes verront leur parcours limité.

La préfecture du Rhône appelle à la vigilance et recommande de privilégier les déplacements à pied ou en transports en commun pour accéder au périmètre de la Fête.En effet, l'usage des vélos et des trottinettes est également restreint dans certaines zones.