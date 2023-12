Fête des Lumières à Lyon : ce que vous devez savoir sur cette édition 2023

Quelles seront les plus belles œuvres ? Fera-t-il beau ? Y aura-t-il du monde ? Autant de questions qui trouveront des réponses dès ce jeudi soir à l’occasion du coup d’envoi de l’édition 2023 de la Fête des Lumières.

Ce sont en tout 32 œuvres qui seront à découvrir sur 7 arrondissements de Lyon. De nombreux sites devraient sans surprise faire le plein très rapidement comme la place Bellecour et ses bulles géantes colorées (sans oublier ses stands de restauration), la place des Terreaux avec CELLULO/D, la cathédrale Saint-Jean et Kernel³, la Fresque des Lyonnais, la place des Jacobins ainsi que le parc de la Tête d’Or qui proposera pas moins de 4 œuvres dont la Rose Family du chanteur Philippe Katerine et les Lumignons du Cœur au profit du Centre Léon Bérard.

Se voulant comme une fête "à hauteur d’enfants", le parc Blandan sera le lieu incontournable où les plus petits pourront profiter de "Toys in Space" à partir de 17h30 qui n’est autre qu’une mission de la NASA ayant envoyé des jouets en orbite.

L’autre nouveauté de cette édition 2023 est l’arrivée de la Fête des Lumières dans le quartier de la Duchère, une aventure collective pour les habitants qui participent depuis plusieurs mois à l’œuvre proposée durant l’évènement. Il s’agit du « Soleil de la Duchère » où des personnages seront projetées sur deux façades d’immeubles.

A noter la mise en place d’un périmètre de sécurité en Presqu’île afin de sécuriser l’évènement. La circulation sera interdite dedans aux voitures, aux deux-roues motorisés, aux vélos et aux trottinettes de 17h à minuit les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre et le dimanche 10 décembre de 16h à 23h. De nombreuses autres restrictions sont au programme ; elles sont d’ailleurs à retrouver ici. Plus de 700 policiers seront également mobilisés avec un dispositif renforcé. Ce sera également le cas des TCL ; le réseau sera gratuit ce vendredi 8 décembre.

Plus de 2 millions de visiteurs sont attendues pour cette nouvelle édition de la Fête des Lumières. Pour ceux voulant éviter la foule des grands soirs, de nombreux tests seront encore menés ce mercredi soir à la veille du coup d’envoi officiel qui sera donné ce jeudi à 19h.

Les illuminations seront à découvrir jusqu’à 23h de jeudi à samedi puis dimanche de 18h à 22h.