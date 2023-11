Histoire, archives et programme 2023 : le hors-série de LyonMag spécial Fête des Lumières est en kiosques !

Pour cette nouvelle édition de la Fête des Lumières, LyonMag a décidé d'accompagner l'évènement avec la sortie d'un hors-série, déjà disponible en kiosques.

Au sommaire de ce numéro exceptionnel novembre-décembre :

La véritable histoire du 8 décembre et sa transformation en fête populaire à l'aura internationale, une rétrospective en photos des éditions précédentes, les interviews d'Audrey Hénocque, 1ère adjointe au maire de Lyon chargée des Grands évènements, et de Julien Pavillard, coordinateur de la Fête des Lumières, le programme de l'édition 2023 et toutes les infos pratiques.

Le tout, dans une édition traduite franco-anglaise pour aiguiller les touristes sur les racines de cette date marquante pour la capitale des Gaules.