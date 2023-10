Fête des Lumières 2023 à Lyon : les premières informations !

L’édition 2023 de la Fête des Lumière se prépare… Le rendez-vous est donné cette année du jeudi 7 au dimanche 10 décembre. "Cette édition a pour ambition d’offrir aux visiteurs un audacieux mélange de rendez-vous populaires et d’exceptions, toujours plus inclusifs et responsables, mais aussi créateurs de rêves autour de la magie de la lumière", peut-on lire ce jeudi dans un communiqué de presse.

"L’évènement se veut exigeant sur la qualité des œuvres proposées avec un renouvellement artistique fort, et des artistes internationaux, tout en gardant comme ligne directrice son ouverture à tous les publics", est-il également indiqué.

Cette Fête des Lumières 2023 aura la particularité de débuter à 19h les 7, 8 et 9 décembre (fin des animations à 23h) et à 18h le dimanche 10 décembre (fin des animations à 22h). Les illuminations prévues au parc Sergent Blandan auront lieu de 17h30 à 21h ; celles dans le quartier de la Duchère / Place Abbé Pierre de 17h30 à 23h.

Les bénéfices de la traditionnelle opération des Lumignons du Cœur iront cette année au Centre Léon Bérard et à la recherche sur le cancer. Les lumignons, vendus au prix unitaire de 2 euros, seront installés au parc de la Tête d’Or sur l’une des installations prévues pour cette nouvelle édition.

Plus de 2 millions de visiteurs avaient participé en décembre dernier à la Fête des Lumières avec des attractions phares à l'exemple du grand mix du musée des Beaux-Arts sur la place des Terreaux ou encore "Time" sur la primatiale Saint-Jean.