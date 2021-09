Lyon : Emmanuel Macron victime d'un jet de projectile au Sirha, le suspect en garde à vue - VIDEO

Ce dernier a rebondi sur l'épaule du chef de l'Etat et le service d'ordre a immédiatement maîtrisé le jeune homme auteur du geste contestataire et qui a crié "Vive la révolution". Il a été menotté et le cortège présidentiel a poursuivi sa route.

La nature exacte du projectile reste à déterminer. Selon les premières informations rapportées, il s'agissait d'un oeuf, qui n'était pas dur puisqu'il s'est explosé au sol.

Selon nos reporters sur place qui ont filmé la scène, Emmanuel Macron a réclamé à ses équipes un entretien avec l'individu âgé d'une vingtaine d'années pour comprendre ses motivations.

Le Président de la République venait de faire une série d'annonces en faveur de la relance du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Parmi celles-ci, la défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire dans tous les établissements concernés. Une mesure fortement applaudie par les professionnels réunis autour de lui.

Ce jet d'oeuf rappelle, dans une moindre mesure, la gifle reçue par Emmanuel Macron à Tain-L'Hermitage dans la Drôme le 8 juin dernier. Son agresseur avait été condamné à 18 mois de prison dont quatre mois ferme, mais avait été libéré en septembre. Lui avait crié "Montjoie, Saint-Denis ! À bas la Macronie" au moment de son geste.

Mise à jour à 16h30 : Le suspect a été placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.



Mise à jour à 17h30 : Le parquet de Lyon a communiqué sur le cas de l'auteur du jet d'oeuf. "Etudiant de 19 ans, il est totalement inconnu des services de police et de Justice. L’enquête ouverte du chef de violences volontaires aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique, confiée à la sureté départementale du Rhône, se déroule actuellement aux fins d’approfondir la personnalité du mis en cause et déterminer ses motivations", a précisé le procureur de la République.

A.D. et F.L.