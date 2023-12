Décès d’Elliott Erwitt : l’expo consacrée au photographe à Lyon va proposer une nocturne gratuite

"La Sucrière de Lyon, Tempora et Magnum Photos France rendent hommage au photographe américain Elliott Erwitt avec une nocturne gratuite pour toutes et tous", apprend-on ce vendredi.

Cette nocturne aura lieu de 17h à 19h le jeudi 7 décembre. L’entrée sera gratuite, sur réservation. L’occasion de découvrir une exposition empreinte d’humour, d’émotion et d’humanité qui fait voyager le visiteur au Brésil, aux Etats-Unis ou encore en Russie à travers plusieurs dizaines de photos en noir et blanc et en couleur.