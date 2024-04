Lyon : la Sucrière se met aux couleurs du Japon !

Voilà un évènement qui devrait ravir nos "otakus" du 69. A partir de ce vendredi 12 avril, l’espace expositions de la Sucrière, dans le quartier de la Confluence à Lyon, met à l’honneur la culture nippone avec "Passion Japon". Au programme, une plongée immersive au pays du Soleil Levant, entre tradition et modernité. Conçue par Europa Expo et produite par l’agence belge Tempora, qui prend les mêmes quartiers pour la sixième année consécutive, cette exposition prend le relais de celle dédiée à Toutankhamon, qui avait rassemblé 220 000 visiteurs l’année dernière.

Dans un environnement tamisé, où le visiteur est incité à laisser ses tracas du quotidien de côté contre un sentiment de paix et de sérénité, le parcours est agencé de manière chronologique. Dans la partie dédiée au Shintoïsme, la religion primitive du Japon, vous pouvez par exemple écrire un vœu sur un petit bout de papier à accrocher sous un temple en miniature. Geishas, armures de samouraïs, origamis et calligraphies laissent progressivement place à la culture contemporaine du pays asiatique.

Instants nostalgie et anciennes consoles

Un peu plus loin, le dépaysement est total lorsque l’on tombe nez-à-nez avec un intérieur typique d’appartement tokyoïte. Il fait office de porte d’entrée vers la culture contemporaine du Japon : avec ses lits en capsules déconseillés aux claustrophobes, mais surtout son univers destiné au jeu vidéo qui devrait rameuter les nostalgiques des années fastes de Nintendo et Sega.

Les emblématiques Mario et Pikachu cohabitent bien-sûr avec Luffy, la star du manga "One Piece", pour ne citer que lui. Sans oublier la représentation du bureau du "mangaka" (nom donné aux auteurs de mangas), qui donnent une idée de l’environnement de travail parfois bordélique des Akira Toriyama et des Eiichiro Oda. L'art, le cinéma et la gastronomie japonaise sont également représentés. Petit plus, des bornes d’arcade sont fonctionnelles à la fin du parcours !

Infos pratiques

L’exposition se tient à la Sucrière (quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon), du vendredi 12 avril, jusqu’au 3 novembre prochain. Lors des deux premières semaines, elle sera ouverte du lundi au dimanche, de 10h à 18h, avec les vacances scolaires de la zone A. Hors de ces périodes, l’exposition se tiendra du mardi au dimanche sur les mêmes horaires. Elle sera également ouverte lors des jours fériés.

Le tarif standard est à 18,90 euros. Les jeunes de 6 à 18 ans profitent d’un prix réduit à 12,90 euros tandis que l’entrée est gratuite pour les moins de 6 ans.

T.J.