Lyon : l’exposition "Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps" joue les prolongations

Ouverte au public depuis le 11 février dernier, l’exposition "Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps" disponible à la Sucrière de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, devait se terminer le 6 juin prochain.

Mais, d’après l’agence Tempora, le concepteur de cette exposition, elle a recueilli "un véritable succès." C’est pourquoi, l’agence a décidé de reporter sa clôture au 24 juillet prochain.

Elle reste ouverte à tous de 10h à 17h du mardi au vendredi et de 10h à 18h les week-ends et les jours fériés. Hormis ces horaires d’ouverture, d’autres évènements sont prévus : des nocturnes vont être organisées tout le mois de juin et, lors de la Journée Internationale du Naturisme du 3 juillet, une nouvelle visite nue sera mise en place à 18h30, 19h30 et 20h30.

A noter qu'une visite nue avait déjà eu lieu le 25 mars dernier et avait reçu 300 personnes sans avoir réussi à "accueillir toutes les inscriptions", précise le concepteur de l'exposition.

"Toutankhamon. A la découverte du pharaon oublié."

Suite à cette exposition d’hyperréalisme, c’est l’Histoire qui sera au programme. Et plus précisément l’Histoire de l’Egypte Antique sous Toutankhamon. La vie quotidienne sous la 18e dynastie égyptienne sera décryptée à travers quatre sections "sur la quête de la tombe [du pharaon], sa découverte, l’époque qu’elle révèle et sa gestions scientifique", présente l’agence Tempora.