Des visiteurs entièrement nus ce vendredi à Lyon pour l’exposition "Hyper Réalisme" !

"Visite ouverte à tous, sous réserve d’être nu". La condition est simple et claire pour aller visiter ce vendredi soir l’exposition "Hyper Réalisme, ceci n’est pas un corps" qui fait beaucoup parler depuis son ouverture à la Sucrière le 11 février dernier.

Saluée à chacun de ses passages en Europe, l’exposition met le corps à l’honneur en proposant une quarantaine d'œuvres pour le moins déconcertantes.

La société Tempura, organisatrice de l’exposition, a décidé d’organiser ce vendredi une soirée spéciale en collaboration avec la Fédération Française de Naturisme pour visiter les lieux dans le plus simple appareil ! "Comparez votre corps avec les œuvres inédites présentées. Vous regarderez par vous-même… c’est stupéfiant ! Quels corps sont vrais ?", préviennent les organisateurs.

"Être capable de se mettre à nu, au sens propre, devant les autres, c’est d’abord se lancer un défi, surpasser les peurs et les doutes que l’on peut avoir par rapport à soi-même. Dans un contexte naturiste, on ne "montre" pas, on ne s’exhibe pas, on "est", tout simplement. Un retour à l’essentiel, détaché du paraître, permettant de vivre pleinement l’expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale", tient à préciser la société Tempura.

L’expérience semble en tout cas attirer les visiteurs puisque les trois créneaux de visite proposés à 18h30, 19h15 et 20h sont complets. Un quatrième horaire a été ajouté à 20h45 avec encore quelques places disponibles.

La visite coûte 13 euros. Aucune photo (ou vidéo) ne sera acceptée durant la soirée.