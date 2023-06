Lyon : clap de fin pour l’exposition Spectaculaire ! du musée Lugdunum

Joli succès pour l’exposition Spectaculaire ! Le divertissement chez les Romains du musée Lugdunum dans le 5ème arrondissement. Le public était invité à découvrir les grands évènements du quotidien des Romains de l’Antiquité, notamment les pièces de théâtre, les combats de gladiateurs ou encore les courses de chars.

Près de 130 œuvres et objets archéologiques issues des collections du musée et de 23 institutions prêteuses ont été présentés au public durant plusieurs mois. L’exposition, qui a pris fin ce week-end, a attiré 72 000 visiteurs. "A l’instar des précédentes expositions, le musée s’est donné comme objectifs premiers de transmettre aux visiteurs des clés de compréhension accessibles au plus grand nombre, dans une atmosphère immersive grâce, notamment, aux espaces restituant l’ambiance sonore des différents spectacles, la possibilité d’expérimenter l’art du mime, le jeu ou encore via la restitution de costumes et de masques de théâtre", se félicite le musée.

L’établissement culturel propose désormais de retrouver les conférences tenues par des experts et membres du comité scientifique durant l’exposition sur son site internet.