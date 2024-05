Matthieu Poux : "On ne peut absolument pas être contre le projet de Musée de la Gaule"

Les recherches de Matthieu Poux se concentrent fortement sur Corent, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Le site correspond à une grande ville gauloise qui n'a pas été occupée comme Lyon dans les siècles qui ont suivi. "C'est un terrain de recherche pratiquement vierge", explique le professeur d’archéologie qui ne peut s'épanouir autant à Lyon "car la ville actuelle ne permet pas d'ouvrir de grandes surfaces de fouilles".

Et cela empêche de savoir avec certitude quel rôle avait Lyon à l'époque romaine et surtout à l'époque gauloise.

"Lyon est une grande capitale romaine de la province qui allait du Finistère jusqu'aux Alpes. C'est aussi une capitale politique et religieuse. Mais on peine à caractériser et identifier le type de cité que Lyon était à l'époque gauloise. Ca peut être un grand sanctuaire ou une ville. Mais la question n'est pas tranchée", poursuit Matthieu Poux.

"Lyon jouait le rôle de Bruxelles ou Strasbourg, celui d'un Parlement annuel des confédérations gauloises. Mais elle n'est pas perçue comme la capitale des Gaules à l'époque romaine", indique-t-il.

Matthieu Poux suit également avec intérêt le projet de musée de la civilisation gauloise à Gergovie, que la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite voir naître.

"L'Auvergne conserve un patrimoine archéologique exceptionnel qui n'a jamais reçu d'écrin à la mesure de son intérêt", justifie le professeur de Lyon II, qui se veut rassurant quant aux craintes de certains de voir Laurent Wauquiez se faire son propre Puy du Fou : "Ce n'est pas un projet idéologique. On peut être méfiant à l'égard de ce type de projet. Mais il ne faut pas oublier que Laurent Wauquiez est agrégé d'histoire, major de promotion et qu'il laisse toute latitude aux scientifiques pour élaborer le contenu du musée. On ne peut absolument pas être contre un tel projet".

00:00 Corent

00:59 Lugdunum, capitale des Gaules ?

04:21 Musée de la Gaule

06:41 Cité gauloise

09:09 Recherches bloquées