Voyage dans le temps ce weekend au musée et théâtres romains

Préparez-vous à faire un bon dans le temps ce weekend du côté de Musée Lugdunum. Le Festival romain revient pour une troisième édition. Cet événement de reconstitution historique est gratuit, e ouvert au grand public.

Expo LEGO

Un village d’artisans prendra place sur le site antique. Les visiteurs pourront découvrir les métiers d’antan et à échanger avec les reconstitueurs à partir de 9h et jusqu’à 18h30 ce samedi et dimanche.

En parallèle, le Musée et théâtres romains accueille depuis ce vendredi une nouvelle exposition LEGO "Les aventures de Brickius Maximus. L'expo en briques LEGO". Ce projet regroupe pas moins de 19 000 pièces LEGO.

L’expo sera visible jusqu’au 9 juin 2024.

