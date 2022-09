Lyon : Toutankhamon s’installe à La Sucrière pour une exposition évènement

Mort à l’âge de 18 ans, il n’aura été pharaon que pendant 10 ans. C’est précisément pour cela que l’exposition a décidé de la nommer le "pharaon oublié". Pour autant, il ne s’agit pas d’un parcours qui explique la vie de l’Egyptien mais plutôt du récit des trouvailles du tombeau. L’exposition commence sur les pas de Howard Carter, archéologue qui a découvert la tombe. Et tel un guide, les visiteurs le suivent durant son périple.

Pour que cette exposition puisse voir le jour, des spécialistes ont été nécessaires dont Dimitri Laboury, directeur de recherche au Fonds de la Recherche Scientifique de Belgique. "Il nous a accompagné pour évoquer la vie de Toutankhamon", explique Alain Mager, administrateur délégué d’Europa Expo, créateur de l’exposition.



Un second spécialiste égyptien s’est plutôt occupé des décors pour qu’ils soient refaits à l’identique. L’exposition compte essentiellement des reproductions, du tombeau aux sarcophages en passant par les armes. En tout, ce sont 250 objets qui sont issus des ateliers du Musée de Caire.

Hasard du calendrier, le 24 novembre prochain sera le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Alain Mager laisse planer le suspense : "Il y aura sûrement quelque chose pour ce jour" sans en dire plus. Et pour les plus jeunes, un escape game fait partie de la visite où les visiteurs doivent protéger le monde de la malédiction de Toutankhamon.

A.C