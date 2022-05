Chantier titanesque de la Confluence à Lyon : vers une "référence en matière d’urbanisme"

Faire de la Confluence un quartier qui conjugue qualité urbaine, mixité sociale, biodiversité, activité économiques et créatives, voilà l’ambition commune de la Métropole et la Ville de Lyon. Pour atteindre ces objectifs, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Bruno Bernard, le président de la Métropole, présentaient ce mardi les quatre grandes inflexions apportées à la phase 2 du projet titanesque. Tous les chantiers sont pensés dans la logique de la politique climatique menée dans la ville. Le but vise à limiter les émissions dans les constructions et d’utiliser des matériaux biosourcés.

"Le quartier de la Confluence est vraiment regardé avec beaucoup d’attention en Europe. Il est présenté comme une référence en matière d’urbanisme", introduit Grégory Doucet.

Un futur sans voitures

Pour imaginer le quartier de demain, il faut penser à un lieu sans voitures. "Nous voulons faire en sorte que les mobilités soient exemplaires. Le quartier est déjà conçu de manière à limiter les voitures. Dans le futur, on imagine un quartier essentiellement piéton et cyclable. Les transports en commun seront largement privilégiés grâce à un renforcement des lignes et une attention particulière portée sur le développement des mobilités décarbonées", explique Grégory Doucet lors d’une visite des chantiers. Aujourd’hui, les bâtiments ont été construits de sorte à ce que 400 mètres seulement les séparent d’une desserte de transports en commun. A terme, l’objectif sera d’atteindre 16 500 m2 de surfaces piétonnisées.

La Confluence 2030, c’est un schéma de circulation alternée. Le plan de circulation automobile permettra de marquer les axes principaux de déplacements en voiture afin de continuer à desservir les pôles de loisirs et de commerces tout en apaisant le reste des voiries au profit des modes doux. La mobilité, une inflexion essentielle pour que la Confluence soit une référence en termes de neutralité climatique. "Un chemin déjà très largement engagé dans le quartier", souligne le maire. "Nous voulons nous inscrire dans une mobilité du XXIe siècle", assure à son tour Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, chargé des Espaces publics.

Le quartier "pour toutes et tous"

Les élus projettent également de renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du quartier. Ce sont 1200 nouveaux logements qui attendent encore de sortir de terre. "La phase 2 on l’a définie dans une vision d’instaurer un quartier pour toutes et tous", affirme Raphaël Michaud, adjoint au maire de Lyon, chargé de l’urbanisme. Ainsi, 60% des logements seront maitrisés, et 40% seront, quant à eux, libres. "Nous souhaitons produire une ville durablement abordable, le bail réel solidaire permet de voir à très long terme", poursuit-il. Le nombre d’habitants du quartier devrait passer de 14 000 à 17 000 en 2030.

Entre les immeubles modernes, les chantiers et les lignes de tramway, la végétalisation tient une place conséquente et habille le quartier. Ce n’est qu’un début car c’est dans cette même optique que la Métropole et la ville de Lyon prévoient de créer davantage d’espaces publics apaisés, végétalisés et à hauteur d’enfant. D’ici 2030, plus de 2 000 arbres seront plantés. La rue Delandine, face au futur groupe scolaire, deviendra "Le chemin des écoliers", un grand jardin de 3 500m2 composé de bosquets avec des petites forêts pédagogiques, un jardin d’observation de la biodiversité et du mobilier ludique. "Cela sera la plus belle rue des enfants de Lyon dans le cadre du mandat", assure Valentin Lungenstrass. L’espace devrait voir le jour en 2022.

Enfin, l’idée du quartier est de retrouver le contact avec le Rhône. Les liens avec le fleuve seront progressivement retissés, avec l’ambition de poursuivre la reconquête du site par le déploiement du Champ, d’investir les quais bas du Rhône et de faciliter le franchissement du carrefour Pasteur et de l’autopont.

Au total, l’étendue des travaux s’élèvera à 642 millions d’euros dont 384 millions pour la phase 2.