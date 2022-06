Lyon : un chantier éco-volontaire ce mercredi pour éviter la colonisation d’une espèce invasive à la Confluence

La refonte totale du quartier de la Confluence a permis la réalisation d’aménagements naturels comme des étangs, des prairies qui, depuis ont été colonisés par une flore sauvage variée qui se mêle aux plantations et les bassins abritent de nombreux insectes et oiseaux.

FNE Rhône qui accompagne la Ville de Lyon pour une gestion toujours plus écologique de la nature lyonnaise propose un chantier éco-volontaire sur le bassin Ouagadougou où une espèce invasive impose une intervention d’arrachage pour éviter la colonisation de tout le bassin. Cela avait été le cas l’an dernier : Plusieurs cadavres de poissons et de canards étaient régulièrement découverts sur la partie sud du bassin. Une vase flottait et avait des reflets violets, comme de l'essence, et dégageait une odeur très nauséabonde.

Pour participer être munis de bottes (ou des cuissardes) ainsi que des gants de protection. Le point de rendez-vous : Mercredi 15 juin à 10h – MJC Confluence, 28 quai Rambaud, Lyon 2ème

Le nombre de participants est limité, ne tardez pas à vous inscrire ici si vous souhaitez aider

.