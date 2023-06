Lyon : une exposition qui retrace la vie d’objets africains au Musée des Confluences

Ce vendredi, l’exposition « Afrique et mille vies d’objets » ouvre ses portes au Musée des Confluences. Ce sont 230 objets issus de la collection d’Ewa et Yves Develon qui seront montrés au public. "Le parcours muséal retrace la vie des objets des commanditaires jusqu’à leurs différents usages", explique Marie Perrier co-conceptrice de l’exposition. "Cela permet une vraie compréhension et mise en contexte pour les visiteurs".

On retrouve notamment des pièces très techniques montrant des savoir-faire remarquables. Les visiteurs pourront aussi admirer des statuettes utilisées dans le cadre de cultes personnels et familiaux. L’une d’entre elles n’a plus de visage tellement elle a été chérie. Différents masques utilisés dans de nombreux contextes seront également visibles. Des vidéos explicatives sont présentes tout au long de l’exposition pour comprendre cette culture richement représentée.

"Le couple fonctionne beaucoup au coup de cœur, ils n’ont jamais cherché leurs pièces par rapport au marché de l’art, ce qui permet d’admirer des pièces uniques", souligne Carole Million, cheffe de projet.

Ewa et Yves Develon ont rassemblé leur collection pendant près de 50 ans, principalement au Nigéria et au Cameroun, mais de nombreux autres pays sont représentés. Le musée détient déjà 40 pièces. L’intégralité de leur collection sera léguée au Musée des Confluences à leur décès, ce qui témoigne de leur confiance envers le site.

M.P.