Abracadabra ! Le musée des Confluences de Lyon met à l’honneur la magie

Le musée des Confluences de Lyon a choisi le thème de la magie pour l’une de ses expositions temporaires, présentée dès ce vendredi et jusqu’au au 5 mars prochain. Qu’elle soit bénéfique ou maléfique. Tout en revêtant de multiples formes. L’objectif ? Analyser la magie, ses pratiques et ses impacts sur les sociétés à travers l’histoire et les cultures.

La création d’une atmosphère mystique

La scénographie de l’exposition est essentielle. A partir du mot "magie", de nombreux univers viennent en tête : prestidigitations, conte, école de sorciers et bien d’autres. On veut "plonger les visiteurs dans tous ces univers" explique Carole Million, la cheffe de projet de cette exposition.

Celle-ci a été conçue par Marion Lyonnais, scénariste, comme un parcours initiatique où nos sens sont en éveil. Une odeur et des sons d’ambiance ont été imaginés afin de rentre l’exposition immersive. Forêt, audiovisuels et mobilier géométrique rappelant des rituels magiques créent cette ambiance mystique. D’ailleurs, Rémi David, écrivain et magicien, a ajouté sa touche de magie à la scénarisation de l’exposition.

La découverte des rapports entre sociétés et magie

L’histoire de la magie est décrite dans Magique. A travers le monde entier et les cultures. Près de 450 objets sont regroupés : pièces archéologiques et ethnographiques. Ils permettent de retracer cette histoire de la Préhistoire à l’Antiquité en passant par la chasse aux sorcières du Moyen-Age.

Au fil des siècles, la magie revêt de multiples formes : divination, spiritisme, cartomancie, etc. Issue d’intentions bénéfiques ou maléfiques, elle permettrait, entre autres, de protéger et de maudire grâce à des gestes fondamentaux comme piquer ou nouer.

Magique présente tous ces formes historiques et actuelles, leurs points communs, leurs différences et leurs rapports avec les sociétés. L’imaginaire littéraire et cinématographique créé est aussi décrit.

L’un des objectifs de cette exposition est de questionner le visiteur sur sa pratique ou non de gestes mystiques comme nouer un ruban sur un arbre à vœux, jeter une pièce dans une fontaine ou garder un objet précieux tel une amulette.

Un partenariat avec le Muséum de Toulouse

Cette exposition, divisée en deux actes, est une coproduction avec le Muséum de Toulouse. Dans l’acte un Magies-Sorcelleries que celui-ci a accueilli, la magie était analysée à travers l’angle des savoirs scientifiques et occultes. Faits vérifiés et irrationnels, croyances modernes et savoirs populaires étaient comparés. Des objets insolites y ont, d’ailleurs, été exposés comme la lanterne magique d’Eugène Trutat, directeur du Muséum de Toulouse au XIXe siècle.

M.N.