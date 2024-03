Lyon : trois nouvelles expositions au Musée d’Art Contemporain

Sur trois étages, trois artistes différents sont exposés et le nombre d’œuvres ne se comptent plus. “Ce sont trois expositions qui sont pourtant très complémentaires“, affirme Isabelle Bertolotti, la directrice du MAC Lyon.

Au premier étage, ce sont les œuvres de l’artiste Sylvie Selig qui sont mises à l’honneur. La pièce vedette de l’exposition est la toile River of no Return, mesurant 140 mètres de long. D’une valeur de 140 000 euros, elle a pu être acquise grâce à une souscription publique qui a récolté 85 000 euros et le MAC Lyon a ainsi payé le reste. L’artiste a d’ailleurs pu découvrir sa fresque dépliée pour la première fois, à l’occasion de cette exposition.

Au deuxième étage, c’est au tour d’Antoine de Galbert de présenter les œuvres de sa collection personnelle. Une sélection de 200 œuvres contemporaines est disponible, mais l’artiste confie “je ne sais pas si contemporain veut encore dire quelque chose“. Exposant des photographies, des figurines, des sculptures, des tableaux etc… Elles sont engagées et parfois politique, puisque “la politique est partout ! “, dit Antoine de Galbert. “Operation Rose“ est l’une des œuvres les plus curieuses de cette collection atypique. Elle met en scène une créature rose bizarroïde en train d’accoucher, au milieu d’une salle d’examen très peu commune.

Enfin, au troisième étage, il est possible de découvrir une exposition franco-britannique. En effet, elle présente une collaboration avec le centre d’art Ikon de Birmingham, qui croise les collections du British Council et du MAC Lyon. L’exposition “Friends in Love and War – L’Eloge des meilleurs ennemis“, met en avant des œuvres portant toutes sur le thème de l’amitié. Comprenant aussi l’amitié au sens large, allant jusqu’aux amitiés diplomatiques. Cette collection a commencé en 1938 pour répondre à la montée du fascisme en Europe.

E.M