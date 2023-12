Le tableau de Sylvie Selig va intégrer la collection du Musée d’art contemporain de Lyon

Pour rappel, le Musée d’art contemporain de Lyon lançait mi-octobre dernier une souscription publique dans le but de se procurer le tableau River of no return de Sylvie Selig. Celle-ci mesure 140m de long et dépeint l’Odyssée sur une rivière de trois enfants ainsi que leur rencontre avec l’art contemporain contenant plus de 140 références à l’art, au design ainsi qu’à la danse.

L’objectif de 80 000 € a été atteint grâce à la coopération de 300 donateurs et donatrices.

Il sera donc possible dès début mars d'aller découvrir cette œuvre lors d’une exposition dédiée à Sylvie Selig.