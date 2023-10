L’éclairage du Musée d’Art Contemporain modernisé par la Ville de Lyon

Dans le cadre de son objectif de neutralité climatique nommé "Lyon 2030", la Ville de Lyon a annoncé ce lundi avoir modernisé l’éclairage de plusieurs bâtiments, dont le Musée d’Art Contemporain situé dans le 6e arrondissement. Après trois ans de travaux qui ont coûté 400 000 euros, les 560 luminaires du bâtiment ont été remplacés par des LED (Light Emitting Diode) plus économes en consommation d’énergie. La mairie écologiste annonce avoir mené 32 opérations de ce type depuis le début de son mandat.

Et cette dernière avance des premiers résultats encourageants. Selon les chiffres de la Ville de Lyon, le remplacement des dispositifs lumineux par ces technologies génèrerait 20% d’économies d’énergie par rapport à l’année 2020, et respectivement 15% et 14% d’économies sur le chauffage et l’électricité sur le dernier trimestre de 2022. Depuis deux ans, près d’1,6 millions d’euros ont été investis dans ces travaux qui ont concerné des infrastructures éducatives, sportives et associatives, avec entre autres le Palais des sports, la Halle des sports ou encore la Maison pour tous - salle des Rancy.

Lieu significatif de la transition écologique par son nouvel éclairage et son engagement dans le programme Lyon 2030, le Musée d’Art Contemporain est décrit comme "responsable et remarquable" par Nathalie Perrin-Gilbert, adjoint au Maire délégué à la culture. Pour Sylvain Godinot, "avec la hausse des prix de l’énergie, il est plus que jamais rentable d’investir dans des équipements efficaces, que ce soit pour les collectivités ou les ménages. L’équipe du musée et nos services techniques coopèrent au quotidien pour réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, sans sacrifier le confort", a commenté l’adjoint au Maire délégué à la transition écologique et au patrimoine.