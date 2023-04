Les dinosaures débarquent à Lyon : Mini World fait le pari d'une "technologie inédite"

Une ambiance digne du film Jurassic Park va régner samedi à Vaulx-en-Velin. Le parc miniature Mini World passe au géant avec sa nouvelle exposition de dinosaures ultra-immersive. La Jurassic Expo permettra aux visiteurs de voir, des millions d’années plus tard, un Indominus-Rex attaquer un Gallimimus, un terrifiant Dilophosaure de 3 mètres de long et le déploiement de son immense crête rouge, ou encore un Tricératops de 7 mètres de long. Toutes les 5 minutes environ, ils ont successivement quelques secondes de comportements encore plus sensationnels et réalistes avec des mouvements plus amples, des cris…

Une technologie inédite en France

Steven Vasselin, directeur marketing du parc, souligne le réalisme de cette exposition : "D’habitude, les mouvements des dinosaures sont répétitifs et mécaniques. Nous, on a choisi une technologie inédite en France qui permet des mouvements beaucoup plus variés avec de belles amplitudes". Mini World a effectué beaucoup de recherches pour trouver le fabricant idéal. Et, cela a payé. Le fabricant chinois donne à voir une exposition avec un pouvoir immersif encore jamais vu en France, d’après le directeur marketing. "C’est ce que tout le monde a envie de voir quand il va voir des dinosaures" s’extasie Steven.

Mini World est très confiante dans le succès de son exposition. "On attend beaucoup de visiteurs, on trouve vraiment l’exposition sensationnelle", s’exclame Steven. Si la popularité de la Jurassic Expo est à la hauteur de l’engouement des créateurs, l’établissement devrait pouvoir rembourser beaucoup de dettes accumulées pendant la Covid. Grâce à ses dinosaures, Mini World semble entrer dans une phase très positive.