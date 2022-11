Lyon : une exposition temporaire sur le peintre Nicolas Poussin s’invite au Musée des Beaux-Arts

Cette exposition met en avant le peintre français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin. Nombre de ses œuvres sont exposées avec un point en commun, l’amour.

Pour l’un des trois commissaires de l’exposition et conservateur en chef du Patrimoine des peintures au musée du Louvre, Nicolas Milovanovic "aucun artiste n’a autant médité sur l’amour que lui". Les trois commissaires sont d’ailleurs d’accord sur un point : "Nicolas Poussin est le plus grand peintre du XVIIe siècle… voire de tous les temps."

Certains de ses tableaux étaient tellement avant-gardistes qu’ils ont choqué à l’époque du peintre : "Des œuvres sont légèrement abîmées au niveau du bas du corps des femmes, des bouts ont été déchirés" explique le commissaire de l’exposition.

Nicolas Poussin s’est beaucoup inspiré de la mythologie gréco-romaine et des Métamorphoses d’Ovide pour ses réalisations. Ainsi, les dieux Bacchus, Vénus et plusieurs récits du poète dont la mort de Chioné font partie de l’exposition.

Le tableau "La mort de Chioné" acquis par le musée en 2016 est par ailleurs celui qui a poussé les Beaux-Arts de Lyon à organiser une galerie dédiée à Nicolas Poussin.

Une seconde exposition est plutôt dédiée à Pablo Picasso et ses inspirations envers le peintre français. "Picasso Poussin bacchanales" permet de voir les similitudes entre les deux hommes, notamment la reprise du "Triomphe de Pan" de Poussin par le peintre espagnol plus de 300 ans plus tard. Lui aussi s’inspirera de la mythologie grecque et de son bestiaire pour bon nombre de ses œuvres.

Reprise du "Triomphe de Pan" par Pablo Picasso.

A.C.