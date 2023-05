Emmanuel Macron à Lyon : son programme, la manifestation, les restrictions

Après avoir présidé à Paris la cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le chef de l’Etat prendra la direction du Mémorial de la prison de Montluc à Lyon où il est attendu à 14h40. Il s'agit entre autres de rendre hommage à Jean Moulin, dont on commémore le 80e anniversaire de son arrestation à Caluire par la Gestapo et Klaus Barbie.

Un dépôt de gerbe suivi de la Marseillaise et du Chant des partisans par le Chœur de l’armée française puis d’un salut aux porte-drapeaux, aux rescapés et aux élus présents sont au programme.

Plusieurs membres du gouvernement seront présents aux côtés d’Emmanuel Macron : le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye et la Secrétaire d’Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire Patricia Miralles.

Emmanuel Macron visitera ensuite le Mémorial avec notamment une présentation de l’espace consacré aux enfants d’Izieu par des jeunes ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah du lycée René Descartes de Saint-Genis-Laval. Le président visitera par la suite les cellules des résistants Marc Bloch et Jean Moulin.

Pour empêcher toute casserolade ou interpellation du Président de la République, la préfecture du Rhône a pris des mesures drastiques, avec un périmètre placé sous surveillance de drones équipés de caméras.

Ainsi, ce lundi de 10h à 19h, il sera interdit de manifester ou de se rassembler dans le périmètre suivant : avenue des Frères Lumières / rue Villon / rue P. Sisley / rue du Dauphiné / avenue Lacassagne / rue P. Bert / Bld Vivier Merle / avenue F. Faure / rue P. Guillet / rue A. Boisard / cours Gambetta / rue P. Robin / grande rue de la Guillotière.

Les opposants au gouvernement comptent donc se retrouver à la limite du périmètre, sur l’autopont à la jonction de la Grande rue de la Guillotière et de l’avenue des Frères Lumière. Si leur recours devant le tribunal administratif est accepté, ils comptent manifester devant le Mémorial de Montluc. Pas seulement pour dénoncer la réforme des retraites mais aussi pour "rendre un véritable hommage aux valeurs défendues par le Conseil National de la Résistance et ne pas laisser le président et le gouvernement faire une opération de communication lamentable".

La circulation des véhicules sera elle interdite lundi de 8h à 18h sur les axes suivants :

- RUE GENERAL MOUTON DUVERNET compris entre la rue Paul Bert et le cours Albert Thomas

• BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE entre l'avenue Félix Faure et le cours Gambetta

• BOULEVARD DES TCHECOSLOVAQUES entre le cours Gambetta et la rue Claude Veyron

• RUE MAURICE FLANDIN entre la rue Paul Bert et l'avenue Félix Faure

• RUE JEANNE HACHETTE entre l'avenue Félix Faure et la rue Général Mouton Duvernet

• AVENUE FELIX FAURE entre l'avenue Lacassagne et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE JEAN-PIERRE LEVY entre l'avenue Lacassagne et l'avenue Félix Faure

• RUE KIMMERLING entre l'avenue Lacassagne et l'avenue Félix Faure

• RUE DU DAUPHINE entre la rue Paul Sisley et la rue Général Mouton Duvernet

• RUE JEAN RENOIR entre la rue du Dauphiné et la rue Jeanne Hachette

• RUE ROGER BRECHAN entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE SAINT PHILIPPE entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE SAINT MAXIMIN entre la rue Paul Sisley et la rue du Dauphiné

• RUE GUILLOUD entre la rue Villon et la rue Rossan

• RUE DES TUILIERS entre l'avenue des Frères Lumières et la rue Saint Philippe

• RUE ROSSAN entre la rue Edouard Rochet et la rue Saint Maximin

• RUE SAINT THEODORE entre la rue Edouard Rochet et la rue du Dauphiné

• COURS ALBERT THOMAS entre la rue Villon et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE ABBE BOISARD entre le cours Gambetta et le boulevard Marius Vivier Merle

• RUE PIERRE ROBIN entre la Grande rue de la Guillotière et le cours Gambetta

• RUE JULES BRUNARD entre la rue Pierre Robin et le boulevard des Tchécoslovaques

• RUE PROFESSEUR ROLLET entre l'avenue des Frères Lumières et le cours Albert Thomas

• PETITE RUE DE MONPLAISIR entre l'avenue des Frères Lumières et le cours Albert Thomas

• RUE EDOUARD ROCHET entre la petite rue de Monplaisir et la rue Villon

• RUE SAINT HIPPOLYTE entre la petite rue de Monplaisir et la rue des Tuiliers

• RUE SAINT FIRMIN entre la rue des Tuiliers et la rue Villon

• COURS GAMBETTA entre le boulevard Marius Vivier Merle et la rue Abbé Boisard

L’interdiction de stationnement de véhicules débutera dimanche à 14h et se terminera lundi à 18h dans les rues suivantes :

RUE DU DAUPHINE des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Général Mouton Duvernet

et la rue Saint Théodore, parking compris

• RUE GENERAL MOUTON DUVERNET des deux côtés, sur la partie comprise entre l'avenue Félix

Faure et la rue Jeanne Hachette sur la chaussée principale et sur la contre-allée Ouest

• RUE JEANNE HACHETTE des deux côtés, sur la partie comprise entre la rue Général Mouton

Duvernet et le n°26

Les TCL ne seront pas épargnés lundi :

La ligne T4 circulera entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jet d’eau Mendès-France puis entre La Doua

Gaston Berger et Thiers Lafayette

• La ligne T3 circulera entre Meyzieu Zi et Vaulx en Velin La soie

• La ligne de métro D ne desservira pas la station Sans Souci

• Rhônexpress circulera entre Aéroport Lyon Saint-Exupéry et Vaulx en Velin La soie

• Les lignes de bus C7, C13, C16, C25, 25 et 69 seront limitées

• La ligne C11 ne circulera pas

La préfecture prévient enfin qu’il "est fortement recommandé aux riverains de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile lors des déplacements" dans le secteur.