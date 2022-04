Des étudiants blacklistés : le bal du droit de l'université Lyon 3 annulé par la direction

Rien à voir avec la crise sanitaire ou une menace terroriste. Aux yeux de la direction de l'université qui a pris cette décision, les étudiants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Selon le Progrès, la Corpo Lyon 3, l'association chargée d'organiser le bal annuel, a distribué des non-invitations à quelques étudiants blacklistés.

En cette période électorale tendue, et alors que l'UNEF dénonçait la montée du racisme, du sexisme et de l'islamophobie à Lyon 3, avec un appel au rassemblement ce jeudi midi devant la Manufacture des Tabacs, beaucoup de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux.

Les élèves désinvités du bal du droit l'étaient-ils en raison de leur appartenance à un mouvement politique de gauche ? De leur religion ou de leur couleur de peau ?

Selon nos confrères, la Corpo a décidé d'exclure des étudiants avec qui elle a déjà eu des conflits par le passé et qui étaient donc considérés comme générateurs de problèmes.

Au total, 15 étudiants étaient ainsi arbitrairement exclus par les organisateurs.

Mais en obtenant le soutien du président de Lyon 3 Eric Carpano, qui dénonçait dans un courriel la "violence symbolique très forte" de la non-invitation, ces derniers ont finalement obtenu le fait que personne ne célébrera le bal du droit.

La fin de l'année risque d'être longue dans les couloirs de la Manu et du campus des Quais...

Dans un communiqué de presse, la Corpo réagit : "Nous ne pouvons que regretter cette décision que nous ne comprenons pas en tant qu’organisateurs du Bal du Droit qui se déroule habituellement à la Manufacture des tabacs. Au delà de la violence symbolique du message communiqué par Monsieur le Président Carpano sans laisser la moindre place pour un échange, les faits relatés comme graves et concordants ne correspondent pas à la réalité et des amalgames sont effectués. Dans une période où les étudiantes et les étudiants peinent à réussirleurs examens et à retrouver une vie sociale, la décision prise par Monsieur le Président Carpano au nom de l'Université Jean Moulin Lyon 3 nous inquiète plus que nous rassure. A un mois de l’événement, nous restons néanmoins déterminés à envisager toutes les solutions possibles pour pouvoir proposer à l’Université Jean Moulin Lyon 3 un moment d’exception".