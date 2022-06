Une "Ecole de la Transition Ecologique" à Lyon 3

Une nouvelle école sera créée, dès septembre prochain, à l’Université Jean Moulin Lyon 3 : c’est "l’Ecole de la Transition Ecologique." En répondant à une "demande sociale croissante des collectivités publiques, des employeurs privés [et] des étudiants", cette nouvelle formation vise à "sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable", précise l’Université dans un communiqué.

La création de cette nouvelle école sera accompagnée de celles d’un nouveau diplôme universitaire, "Enjeux et dynamiques de la transition écologique", ainsi que d’un service général "Développement Durable et Responsabilité Sociétale." Un vice-président en charge de la transition écologique sera également nommé.

L’Université Lyon 3 comme "pôle de référence […] de transition écologique"

Déjà pionnière sur les problématiques environnementales avec 36 diplômes traitant du sujet, il est question, aujourd’hui, de faire de l’Université Jean Moulin Lyon 3 "un pôle de référence et d’excellence du site de Lyon-Saint-Etienne en matière de transition écologique et d’humanités environnementales", prédit Eric Carpano, le président de l’Université.

"Il s’agit de faire de la compétence environnementale une compétence transversale", continue-t-il. Pour permettre cette "approche croisée", des cours de philosophie, de droit, d’économie-gestion, d’histoire et de géographie composeront la formation. De plus, des laboratoires de recherches seront "entièrement ou partiellement" mis à disposition des étudiants, stipule l’Université.